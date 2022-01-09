Представители этих профессий не могут выбирать, выходить на работу или нет. В любом случае, они вынуждены идти и заботиться о нашем с вами покое. В рамках проекта сайта 24 канала "Украинское Рождество" нам удалось расспросить патрульных, пожарных и медиков, как выглядит такой Сочельник.
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Сочельник для полицейского – что-то из фантастики
В патрульной полиции Киева рассказывают, что Сочельник на работе полицейского – это что-то из фантастики. Патрульные целую смену прорабатывают вызовы, потому что какой здесь может быть святой ужин.
Командир 1 роты УПП в Волынской области Тарас Шендюх подтверждает это.
Ужинать? Вы что? Конечно, нет. Об ужине даже речь не идет,
– подчеркивает полицейский.
Рассказывает, что Луцк разделен на квадраты. Каждый экипаж отвечает за свой квадрат. Как обычно, 6 января они с коллегами ездят, патрулируют, смотрят. По словам Тараса, удается передохнуть, наверное, уже в 2 – 3 ночи, когда город спит. Однако тогда уже не до кутьи, могут подъехать на заправку – взять горячий чай или что-то перекусить.
"За кутью… Возможно, кто-то и в лоточку берет с собой, но я сомневаюсь. По крайней мере, еще ни разу не видел", – отмечает Тарас.
Хотя добавляет, что на Сочельник спокойнее, чем обычно, поскольку клубы и развлекательные заведения закрыты. Если обычно в пятницу – субботу бывает от 40 до 60 вызовов, то на Сочельник – около 20. К слову, на Новый Год вызовов наоборот увеличивается. Тарас говорит, если сравнивать 6 января с 31 декабря – это небо и земля.
Тарас Шендюх / Фото "Таблоид Волыни"
Минута времени и выехали на вызов – Сочельник у пожарных
Начальник караула 1 государственной пожарно-спасательной части Львова Олег Мандзиляк в ГСЧС работает уже 4 года. Говорит, что на работе встречал не один святой ужин и Новый год тоже.
"Там есть закономерность: если в один год у тебя случается работа в какой-нибудь праздник, то в следующем году уже на этот праздник не попадешь. Они подвигаются", – рассказывает пожарный.
Он добавляет, неважно, праздничный день или нет. На работу все равно нужно идти. В праздничный период все происходит как обычно: заступают на смену, поднимают технику и заполняют документацию. На Сочельник спасатели могут пойти в столовую, приносят блюда, в частности, кутью.
Кутью приносим. Садимся вместе. У нас такая семья между собой,
– отмечает Олег.
Однако спасатель отмечает: если вызов, все сразу оставляют, надевают боевую одежду и уезжают.
"Ужин, или что бы ни делали – минута времени и мы уже уехали. Разные ситуации бывают", – говорит Олег.
Однако добавляет, что когда пожарный идет на работу, то понимает свой долг. Тарас подытоживает, что за годы к этому привыкаешь.
Олег Мандзиляк / Фото Музыки Ольги, 24 канал
У медиков – усиленный режим работы
Кристина Довгенько из Верхнего Синевидного во Львовской области работает в сфере экстренной медицины 5 лет. Рассказывает, что на Сочельник медики разделяют смены – работают по 12 часов, тогда как обычно – по 24. Все для того, чтобы каждый мог поужинать с семьей.
Бывает всякое, бывают вызовы. Бывает, не успеваем, но стараемся, чтобы все поужинали. Берем кутью из дома,
– рассказывает Кристина.
Отмечает, что на праздники больше вызовов. Однако за годы работы фельдшерки выпадали спокойные смены. Вспоминает также, что 6 января на работу в больницу приходили колядники или вертепы. Такие гости приносят праздничное настроение.
Кристина Довгенько / Фото с фейсбук-страницы Кристины
Фельдшер Галина из Судовой Вишни Львовской области рассказывает, что в этом году поужинает дома с семьей, однако на работу медики тоже будут брать кутью, пончики, постные блюда, свечу святую. Женщина отмечает, что на работе – тоже семья.
Несмотря на это, удастся ли все-таки сесть поужинать – не знает. Потому что в любой момент все может прервать вызов.
У нас нет времени собираться и думать. Время выезда составляет 3 минуты. Куртку одели, сумку взяли – и по вызову. Мы оставляем все свои дела,
– замечает Галина.
По ее словам, на праздники медики готовятся к усиленному режиму. По максимуму укомплектовываются смены, складывают объемные сумки с медикаментами – чтобы долгое время их можно было не пополнять, а ехать от вызова к вызову. Водители "скорых" следят, чтобы машина была полностью заправлена.
Галина тоже соглашается, что вызовов становится больше. Поэтому и подготовка усилена – чтобы не было никаких препятствий, и медики могли качественно оказывать помощь. Фельдшерка признается: готовятся к худшему, но все же надеются на покой.