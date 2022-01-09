Представники цих професій не можуть обирати, виходити на роботу чи ні. У будь-якому випадку, вони змушені йти та дбати про наш з вами спокій. У рамках проєкту сайту 24 каналу "Українське Різдво" нам вдалось розпитати патрульних, пожежників та медиків, як виглядає такий Святвечір.

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Святвечір для поліцейського – щось із фантастики

У патрульній поліції Києва розповідають, що Святвечір на роботі поліцейського – це щось з фантастики. Патрульні цілу зміну опрацьовують виклики, тому яка тут може бути свята вечеря.

Командир 1 роти УПП у Волинській області Тарас Шендюх підтверджує це.

Повечеряти? Ви що? Звичайно, що ні. За вечерю навіть мова не йде,

– наголошує поліцейський.

Розповідає, що Луцьк розділений на квадрати. Кожен екіпаж відповідає за свій квадрат. Як завжди 6 січня вони з колегами їздять, патрулюють, дивляться. За словами Тараса, вдається передихнути, напевно, вже о 2 – 3 ночі, коли місто спить. Однак тоді вже не до куті, можуть під'їхати на заправку – взяти гарячого чаю або щось перекусити.

"За кутю… Можливо, хтось і в лоточку бере з собою, але я сумніваюсь. Принаймні, ще жодного разу не бачив", – зазначає Тарас.

Хоча додає, що на Святвечір спокійніше, ніж зазвичай, оскільки клуби та розважальні заклади закриті. Якщо зазвичай у п'ятницю – суботу буває від 40 до 60 викликів, то на Святвечір – близько 20. До слова, на Новий Рік викликів навпаки більшає. Тарас каже, якщо порівнювати 6 січня з 31 грудня – це небо та земля.



Тарас Шендюх / Фото "Таблоїд Волині"

"Українське Різдво" – святковий проєкт сайту 24 каналу про колоритні традиції нашого народу. Ми розкажемо, як відзначають свята етногрупи, військові, українці в окупованому Криму, за кордоном і навіть в далекій Антарктиді. Згадаємо, як "святкували" під час рядянських репресій й навіть століття тому.



Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.

Хвилина часу і виїхали на виклик – Святвечір у пожежників

Начальник караулу 1 державної пожежно-рятувальної частини Львова Олег Мандзиляк в ДСНС працює вже 4 роки. Каже, що на роботі зустрічав не одну святу вечерю і Новий рік також.

"Там є закономірність: якщо одного року тобі трапляється робота у якесь свято, то наступного року вже на це свято не попадеш. Вони посуваються", – розповідає пожежник.

Він додає, неважливо, святковий день, чи ні. На роботу все одно треба йти. У святковий період все відбувається як завжди: заступають на зміну, піднімають техніку й заповнюють документацію. На Святвечір рятувальники можуть піти у їдальню, приносять страви, зокрема, кутю.

Кутю приносимо. Сідаємо разом. У нас така сім'я між собою,

– зазначає Олег.

Однак рятувальник наголошує: якщо виклик, все одразу лишають, вдягають бойовий одяг та виїжджають.

"Чи вечеря, чи що б не робили – хвилина часу і ми вже виїхали. Різні ситуації бувають", – каже Олег.