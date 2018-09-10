"Уже не верю в счастливый конец этой истории": Сенцов написал завещание

Незаконно осуждённый в России украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает уже почти 4 месяца подряд, написал завещание, где указал, как распорядиться его творчеством в случае смерти.

Об этом вечером 10 сентября во своем Facebook написала сестра режиссера Наталья Каплан.

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Она опубликовала часть листа, недавно получила от Олега.

В то, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, из голодания – прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории,

– цитирует Каплан слова Сенцова.

В письме режиссер также вспоминает о своем состоянии здоровья, который называет "стабильно плохим".

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"Ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия – это недостаток кислорода в органах, преимущественно в сердце и мозге. Туман в голове, все крутится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с обеспечением кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!" – пишет Сенцов.

По словам Каплан, Олег написал завещание на свое творчество в случае смерти и именно это ее больше всего пугает.

10 сентября проходит 120-й день, как Олег Сенцов объявил голодовку в российском заключении. Накануне стало известно, что он отказался от госпитализации.

Незаконно осужденный в России к 20 годам лишения свободы украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированном Крыму.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.