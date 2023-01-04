Отмечают, что пыточная размещалась под зданием полиции Херсонской области. Правоохранители уже разминировали подвал, где пытали местных.

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Как выглядела пыточная

Подвал, где издевались над жителями Херсона, разделен на комнаты, каждая из которых имеет свой номер. На стенах виднеется надпись "Не ври!".

Судя по фото, в комнатах было минимум мебели: стол и кресло, батарея, сломанные раковины и двери. Характерным признаком оккупантов является отсутствие предметов для базовых человеческих потребностей.

В Херсоне нашли еще одну пыточную / Фото Мост: Херсон

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