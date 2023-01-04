Зазначають, що катівня розміщувалась під будівлею поліції Херсонської області. Правоохоронці вже розмінували підвал, де катували місцевих.

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Як виглядала катівня

Підвал, де знущались з жителів Херсона, поділений на кімнати, кожна з яких має свій номер. На стінах видніється напис "Не бреши!".

Судячи з фото, в кімнатах було мінімум меблів: стіл та крісло, батарея, зламані раковини та двері. Характерною ознакою окупантів є відсутність предметів для базових людських потреб.

У Херсоні знайшли ще одну катівню / Фото Мост: Херсон

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