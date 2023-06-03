Событие произошло 2 июня в селе Загоряновка. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Дети находятся в больнице в тяжелом состоянии

Прокудин рассказал, что пострадавших детей госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. У 13-летнего ребенка осколочные поражения конечностей. 10-летний мальчик имеет ранение живота.

Пока 13-летнему мальчику делают операцию.

В очередной раз призываю родителей быть бдительными. Смотрите, где играют ваши дети. Не прикасайтесь к неизвестным предметам,

– призвал Прокудин.

Правоохранители начали расследование

За данным следствия, 2 июня 2023 около 20:30 в селе Загоряновка Белозерской общины на детской площадке сдетонировал взрывной предмет, оставленный оккупантами.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины),

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

В настоящее время прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного российской армией.

Отметим, сейчас Украина является самой заминированной страной в мире. К сожалению, нужно привыкать к новым реалиям и учить детей минной безопасности. Если не знаете, как достучаться до малышей, UNICEF опубликовали полезный материал по этой теме.

Также украинцев призывают не передвигаться по неизвестным или непроверенным дорогам, а особенно там, где продолжались боевые действия. Ради безопасности не стоит посещать леса, лесополосы, поля и реки.

Важно! Трогать подозрительные предметы в любом случае нельзя. Если вы или ваши дети обнаружили подозрительный предмет, немедленно сообщите спецлинию "102".