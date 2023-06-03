Подія трапилась 2 червня у селі Загорянівка. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Дивіться також Катання на велосипеді завершилося трагедією: на Рівненщині загинула 5-річна дівчинка
Діти перебувають в лікарні у важкому стані
Прокудін розповів, що потерпілих дітей шпиталізували до лікарні у важкому стані. У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. 10-річний хлопчик має поранення живота.
Наразі 13-річному хлопчику роблять операцію.
Вчергове закликаю батьків бути пильними. Дивіться, де граються ваші діти. Не торкайтеся невідомих предметів,
– закликав Прокудін.
Правоохоронці розпочали розслідування
За даними слідства, 2 червня 2023 року близько 20:30 у селі Загорянівка Білозерської громади на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, залишений окупантами.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України),
– повідомили в Офісі Генпрокурора.
Наразі прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого російською армією.
- Наголосимо, наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі. На жаль, потрібно звикати до нових реалій та вчити дітей мінній безпеці. Якщо не знаєте, як достукатися до малечі, UNICEF опублікували корисний матеріал на цю тему.
- Також українців закликають не пересуватися невідомими чи неперевіреними дорогами, а особливо там, де тривали бойові дії. Заради безпеки не варто відвідувати ліси, лісосмуги, поля та річки.