Мальчик пропал 13 ноября в 14:20 в пгт Илларионово Синельниковского района. На следующий день полицейские обнаружили ребенка в колодце.

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Мальчика нашли мертвым

14 ноября полицейские обнаружили ребенка в колодце. Журналисты "Днепр оперативный" уточнили, что тело мальчика нашли вблизи магазина – в 10 метрах от места, где его видели в последний раз.

Правоохранители устанавливают причину смерти ребенка

Для выяснения всех обстоятельств следственно-оперативная группа Синельниковского РУП и сотрудники криминалистической лаборатории проводят тщательный осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства. Для установления причины смерти тело мальчика будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство и начато досудебное расследование.

Напомним, что в больнице Одесской области умерла 9-летняя девочка Алиса Грек. 30 октября ее сбил автомобиль.

Что известно о смерти Алисы Грек