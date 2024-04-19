Кроме этого, во время проведения операции по задержанию местные власти перекрыли 6-ю линию метро.

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Что известно об инциденте возле консульства Ирана в Париже

Утром 19 апреля в консульство Ирана в 16-м округе Парижа зашел подозрительный мужчина, который угрожал взорвать себя и "отомстить за смерть брата".

Газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что мужчину видели на входе в здание консульства, вероятно, с гранатой или жилетом со взрывным устройством.

В рамках операции в Париже мобилизовали элитное полицейское подразделение BRI (Brigade de Recherche et dIntervention). Тем временем власти города перекрыли шестую линию метро и призвали местных избегать района иранского консульства.

Мужчина сам сдался полиции

Мужчина, который угрожал взрывчаткой в консульстве Ирана в Париже, сам сдался полиции.

Интересно, что несмотря на заявления задержанного, взрывчатку у него не нашли. Сейчас полиция окружила консульство и осматривает помещение, также правоохранители обыскивают автомобиль задержанного.

Источник Reuters в полиции сообщил, что это был тот же человек, которого подозревали в попытке поджога возле иранского консульства во время инцидента в сентябре прошлого года.

Как отметило издание, пока остается непонятным, действительно ли этот инцидент какую-либо связь с нынешней напряженностью в отношениях между Ираном и Израилем.