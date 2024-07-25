Трагическое событие произошло в четверг, 24 июля, примерно в 21 час на улице Дмитрия Донского. Именно туда 53-летний местный таксист получил заказ.

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Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения

Об инциденте в полицию сообщила местная жительница. Она стала свидетелем того, что между двумя мужчинами произошла драка, и один из них нанес телесные повреждения другому. После этого потерпевший упал и лежал на обочине без признаков жизни.

Предварительно следователи установили, что причиной конфликта между мужчинами стал отказ таксиста перевезти сразу пятерых граждан, ведь его автомобиль рассчитан на четыре пассажирских места,

– рассказали в полиции.

Ответ таксиста возмутил одного из потенциальных пассажиров. Тот начал силой вытаскивать водителя из машины.

"Между мужчинами началась драка, в ходе которой водитель достал из багажника деревянную биту и защищаясь, ударил ею 30-летнего оппонента. Тот в свою очередь несколько раз ударил его ножом в грудь", – добавили правоохранители.

От полученных травм таксист скончался на месте происшествия еще до приезда врачей. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Преступнику скрыться с места инцидента не удалось: его задержали военнослужащие, которые как раз патрулировали прилегающую территорию, и другие свидетели происшествия.

Полиция изъяла вероятное орудие убийства и другие вещественные доказательства и направила их на экспертизы.

"По результатам проведенного медицинского освидетельствования он (злоумышленник – 24 Канал) находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей... Мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается", – сообщили в полиции.