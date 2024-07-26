Известно, что 25 июля задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. В полиции объяснили, как он снимал три квартиры во Львове.

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Как подозреваемый менял квартиры

В Полиции рассказали, что подозреваемый прибыл во Львов железнодорожным поездом из Днепра 9 июля.

Он поселился на первой квартире. Есть квитанция, которая подтверждает, что именно этот человек снимал это место проживания. Проживание выбиралось специфическое: там, где есть балконы,

– отмечали на брифинге.

Уже 14 июля он был на втором месте проживания. Также есть квитанция, которая подтверждает, что именно это лицо арендовало эту квартиру.

Накануне убийства, 18 июля, он был уже на третьем месте жительства. На всех местах есть подтверждение риелторов, а также фото с телефона подозреваемого.