Відомо, що 25 липня затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. У поліції пояснили, як він винаймав три квартири у Львові.

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Як підозрюваний змінював квартири

У Поліції розповіли, що підозрюваний прибув до Львова залізничним потягом з Дніпра 9 липня.

Він поселився на першій квартирі. Є квитанція, яка підтверджує, що саме ця особа знімала це місце мешкання. Проживання обиралось специфічне: там, де є балкони,

– зазначали на брифінгу.

Вже 14 липня він був на другому місці проживання. Також є квитанція, яка підтверджує, що саме ця особа орендувала цю квартиру.

Напередодні вбивства, 18 липня, він був вже на третьому місці проживання. На всіх місцях є підтвердження рієлторів, а також фото з телефону підозрюваного.