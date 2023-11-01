Мужчине грозит до 10 лет заключения. По данным пограничной службы, мужчина также угрожал пограничникам ножом, а впоследствии говорил, что искалечит себя.

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Что известно о задержании украинца в Польше

Польские пограничники рассказали, что пытались остановить микроавтобус с польскими номерами для контроля. Машина направлялась в направлении польско-германской границы.

Водитель микроавтобуса не отреагировал на сигналы об остановке и начал убегать на большой скорости. Впоследствии возле села Валовице украинец внезапно остановил машину и пытался скрыться.

Пограничники произвели упреждающие выстрелы. Однако водитель не хотел сдаваться, но достал нож и угрожал пограничникам. Далее он заявил, что порежется ножом сам.

На место происшествия были вызваны медики, полицейские с переговорщиками и спасателями. После общения с полицейским переговорщиком мужчина отложил нож и был задержан полицейскими,

– заявили пограничники.

Они установили, что 26-летний украинец в грузовом отсеке автобуса хотел перевезти группу иностранцев в Германию. При осмотре машины в дверях водителя был найден пакетик из 0,5 грамм вещества белого цвета. Проверка выяснила, что это кокаин. Более того, тест на наличие наркотиков в организме водителя дал положительный результат.

Пограничники рассказали, что задержали 26-летнего украинца и обвинения в:

организации пересечения польско-германской границы вопреки правилам польско-германской границы;

невыполнении указания остановить транспортное средство;

нападении на должностное лицо;

управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

В Польше украинцу уже избрали меру пресечения под стражей на 3 месяца. Если его вину докажут, то мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители задержали нарушителей границы

Государственная пограничная служба задержала нарушителей границы. Они за 2 тысячи долларов купили у организаторов из интернета маршруты движения.

Мужчины пытались незаконно пересечь государственный рубеж неподалеку от населенного пункта Окны в Одесской области. Однако пограничники обнаружили нарушителей с помощью дрона.

Относительно 14 украинцев составили протоколы об административных правонарушениях.