Российский пьяный прапорщик застрелил 24-летнего контрактника, однако российская пропагандистка машина быстро все "подтасовывала". Но журналисты узнали об этом событии по возведению российской военной прокуратуры Воронежского гарнизона.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел еще в апреле 2022 года в военной части 91701, где во время стрельбы погиб контрактник Никита Фролов.

В документе военной прокуратуры Воронежского гарнизона расписаны все подробности случившегося. Однако это не мешает пропагандистам рассказывать о том, что Фролов погиб в бою.

Приблизительно в 12 часов 12.04.2022 старший прапорщик Живитченко А.С., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, выстроил 12 военнослужащих по контракту воинской части 91701, в частности ефрейтора Фролова Н.А. После этого Живитченко А.С. без видимых причин вытащил из кобуры пистолет ПМ, отправил патрон в патронник и произвел не менее пяти выстрелов в направлении стоявших перед ним военнослужащих,

– говорится в сообщении.

От полученных ран Никита Фролов скончался на месте. После этого пропагандисты заявили о том, что контрактник "героически погиб в бою". Также они отчитались, что Путин наградил "героя" орденом мужества.

Убитого пьяным прапорщиком прославляют на весь поселок

Сам Никита Фролов, убитый его же прапорщиком, из поселка Воротынское близ Калуги. После такой "героической смерти" из него сделали символ, установив с ним билборд. Кроме того, в его честь даже провели боксерский турнир.

В России прапорщик убил контрактника: