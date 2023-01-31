Російський п'яний прапорщик застрелив 24-річного контрактника, проте російська пропагандистка машина швиденько все "підтасувала". Але журналісти таки дізналися про цю подію зі зведення російської військової прокуратури Воронезького гарнізону.

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Подробиці інциденту

Інцидент стався ще у квітні 2022 року у військовій частині 91701, де під час стрілянини загинув контрактник Нікіта Фролов.

У документі військової прокуратури Воронезького гарнізону розписані усі подробиці того, що трапилось. Проте це не заважає пропагандистам розповідати про те, що Фролов загинув у бою.

Приблизно о 12 годині 12.04.2022 старший прапорщик Живітченко О.С., перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, вишикував 12 військовослужбовців за контрактом військової частини 91701, зокрема єфрейтора Фролова Н.О. Після цього Живітченко О.С. без видимих причин витяг з кобури пістолет ПМ, відправив патрон у патронник і здійснив не менше п'яти пострілів у напрямку військовослужбовців, що стояли перед ним,

– мовиться у повідомленні.

Від отриманих поранень Нікіта Фролов помер на місці. Після цього пропагандисти заявили про те, що контрактник "героїчно загинув у бою". Також вони відзвітувалися, що Путін нагородив "героя" орденом мужності.

Вбитого п'яним прапорщиком прославляють на все селище

Сам Нікіта Фролов, якого вбив його ж прапорщик, із селища Воротинське поблизу Калуги. Після такої "героїчної смерті" з нього зробили символ, встановивши із ним білборд. Крім цього, на його честь навіть провели боксерський турнір.

У Росії прапорщик вбив контрактника: