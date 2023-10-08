Видео с избиением активно распространяют местные телеграм-каналы. В настоящее время неизвестно, что стало причиной таких жестоких действий работников ТЦК, передает 24 Канал.

Смотрите также В Самборе мужчины в военной форме жестоко избивают гражданского: в ТЦК прокомментировали

Жестокое избиение в Тернопольском ТЦК

На опубликованных в сети кадрах видно, как двое мужчин в военной форме избивают людей. Пользователи сети утверждают, что пострадали призывники Тернопольского ТЦК.

В ТЦК Тернополя избили мобилизованных: смотрите видео (Внимание! Не для слабонервных! 18+)

Как сообщили в Тернопольском ТЦК и СП в комментарии 24 Каналу, устанавливаются все детали – имел ли место такой инцидент, что стало причиной и все обстоятельства того, что показали на видео.

Вместе с тем, спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии местному изданию "20 минут" заявила, что по факту избиения открыто уголовное производство.

По этому факту зарегистрировано уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий,

– отметила Шевченко.

Кроме того, факт избиения – подследственность Государственного бюро расследований.

"По всем фактам сотрудники полиции проинформировали ГБР, которые, в свою очередь, внесли сведения о происходивших на Тернопольщине в Единый реестр досудебных расследований по статье 426-1 Уголовного кодекса Украины", – ссылается издание "20 минут" на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

Офис генпрокурора сообщил, что по факту избиения открыли уголовное производство. Предварительная правовая квалификация – превышение служебных полномочий. Теперь следователи будут выяснять все обстоятельства скандального инцидента. Впрочем, на кадрах видно, что работники ТЦК избивают двух лежачих.

После огласки в сети в Тернопольском ТЦК заявили, что назначено служебное расследование.

Мэр Тернополя обратился в ТЦК

На скандальное видео отреагировал мэр Тернополя Сергей Надал. Он обратился с требованием к ТЦК.

Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными,

– говорится в его сообщении.

Кроме того, он обратился к жителям города и области с просьбой: если кому-то известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, нужно срочно сообщать в военную прокуратуру и полицию.

"Во время войны каждый мужчина должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, должное отношение, в соответствии с требованиями законодательства!" – подчеркнул Надал.

Так не должно быть

На жестокое избиение мобилизованных в Тернополе отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что так не должно быть, поэтому начинают проверку по факту нарушения прав человека.

"Так не должно быть! По этому факту начинаем проверку для того, чтобы установить обстоятельства нарушения прав человека", – сообщил омбудсмен.

Второй скандальный случай за последние дни

В последние дни сетью активно распространялись видео, как представители Тернопольского ТЦК применяли силу при вручении повесток и "паковали" мужчин в транспортные средства.

Эти кадры вызвали острую реакцию общества. Потому в ТЦК заявили, что проведут служебное расследование.

"Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли, руководством Тернопольского ТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры", – говорится в сообщении.