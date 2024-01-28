Трагедия произошла вчера, 27 января, около 6 часов утра близ Курников. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

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Обстоятельства инцидента

Правоохранители установили, что 58-летний житель Тернопольского района вместе со знакомым выехали в поле для пристрелки приобретенного ружья.

Когда мужчина увидел вдали неизвестный объект, он подумал, что это зверь и выстрелил однажды. Однако, когда друзья подошли ближе, то увидели мертвого человека. После этого мужчина позвонил в полицию.



Трагедия произошла в поле около 6 часов утра / Фото Нацполиции

Что известно о погибшем

Личность погибшего мужчины установили– это 51-летний житель села Курники. Оружие, из которой выстрелил фигурант, принадлежала его товарищу и официально зарегистрирована.



Оружие зарегистрировано / Фото Нацполиции

Мужчине сообщили о подозрении

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители решают вопрос о задержании фигуранта.

Заметьте. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи– лишение свободы до 5 лет.

Другие трагические случаи во время охоты

Ранее подобный инцидент произошел во Львовской области во время незаконной охоты. Мужчина случайно застрелил своего племянника карабином. Он тоже перепутал родственника со зверем. Погибшему было 38 лет. Дело расследуют как убийство по неосторожности.