Патрульные организовали поисково-спасательную операцию, в пресс-службе рассказали ее детали.

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Патрульные обследовали все береговые участки, громко звали детей и одновременно поддерживали телефонный разговор с одним из ребят.

На распространенном патрульным видео слышно, что парень был напуган и умолял о помощи.

Поиски проходили ночью

Ситуация усугублялась тем, что на улице была морозная температура, к тому же парень совсем не ориентировался на местности, а его телефон имел низкий заряд.

Впоследствии полицейские обнаружили обессиленного 13-летнего парня, Максима и передали его спасателям.

Он был по плечу в воде и не мог двигаться, потому что окунулся в илистое дно. Инспекторы пробрались к нему из-за плотных зарослей камыша и спасли.



Подростка достали из ила / Фото патрульных, скриншот с видео

Товарища Максима нашли впоследствии. Промерзший и испуганный парень бродил зарослями на другом берегу.

Спасатели нашли заблудившихся ребят: смотрите видео

К слову, в Харьковской области в селе Станичное правоохранители задержали мужчину, который облил бензином и поджег 5 несовершеннолетних. В результате инцидента ни один ребенок не получил травмы.