В Иране подожгли больницу, куда могли доставить больных коронавирусом, – СМИ
В Иране в городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы. По их убеждению, в заведение без их согласия доставили больных коронавирусом. Инцидент произошел вечером 28 февраля.
Как пишет Al Arabia со ссылкой на иранские СМИ, по городу начали ползти слухи, что в местной больнице находятся 10 инфицированных коронавирусом человек. Прибыли они сюда из соседнего города Кум, который считают эпицентром коронавируса в Иране.
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Полуофициальное информационное агентство Fars сообщает, что эта информация о перевозке больных коронавирусом в Бендер-Аббас не соответствует действительности. Правда, именно такие слухи разозлили местных жителей, и те подожгли больницу. Перед тем, как поджечь больницу, жители устроили митинг. Пострадал ли кто-то или погиб, информации нет.
Руководство больницы также подтвердило ложность этой информации. В то же время здесь отметили, что в заведении есть специальное отделение для больных коронавирусом.
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Что известно о коронавирусе в Иране
Официально в Иране число зараженных коронавирусом Covid-2019 достигло 95 человек. Кроме того, 15 человек умерли от болезни. Правда, чиновник Ахмад Фарахани заявил о 50 смертях, которые произошли еще 13 февраля.
Известно, что коронавирусом заболели несколько депутатов парламента. Поэтому народные депутаты приостановили работу.
Какие политики заболели коронавирусом в Иране:
- заместитель министра здравоохранения – Ирадж Харирчи.
- вице-президент по вопросам женщин и семьи Масумех Эбтекар.
- глава парламентского комитета по нацбезопасности и международным отношениям Мужтаба Залнур.
- парламентарий Махмуд Садеги.
- личность пятого чиновника пока не сообщили.
В то же время от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. Ему был 81 год.
Армения и Таджикистан 24 февраля объявили, что прекращают на две недели сухопутное сообщение с Ираном и ограничивают авиасообщение в связи с коронавирусом. А Украина просит своих граждан воздержаться от поездок в Иран.
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Главное о коронавирусе Covid-2019
- По состоянию на 29 февраля общее количество инфицированных превышает 85 тысяч человек во всем мире, а летальных случаев зафиксировано примерно 3 тысячи.
- Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерли более 20 человек, все были пожилыми людьми. Общее количество больных в стране приближается к 900. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
- Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.
- Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее – 3 тысячи человек, в Японии – 234 человека. Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера были 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.
- У двух украинцев на Diamond Princess подтвердили коронавирус. Их госпитализировали в больницу в Японии. Они уже выздоровели.
- 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
- Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала