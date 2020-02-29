17:14
29 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов запретил коронавирус. Искусственный интеллект Путина
      Вєсті Кремля
      22:44, 28 февраля
      Вести.UA Тимошенко спасает мир. Милованов заразился коронавирусной экспертностью
      Вєсті.UA
      21:21, 28 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Иране подожгли больницу, куда могли доставить больных коронавирусом, – СМИ

      - Читати новину українською

      В Иране в городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы. По их убеждению, в заведение без их согласия доставили больных коронавирусом. Инцидент произошел вечером 28 февраля.

      Как пишет Al Arabia со ссылкой на иранские СМИ, по городу начали ползти слухи, что в местной больнице находятся 10 инфицированных коронавирусом человек. Прибыли они сюда из соседнего города Кум, который считают эпицентром коронавируса в Иране.

      Важно! Уже пять депутатов парламента Ирана заболели коронавирусом

      Полуофициальное информационное агентство Fars сообщает, что эта информация о перевозке больных коронавирусом в Бендер-Аббас не соответствует действительности. Правда, именно такие слухи разозлили местных жителей, и те подожгли больницу. Перед тем, как поджечь больницу, жители устроили митинг. Пострадал ли кто-то или погиб, информации нет.

      Руководство больницы также подтвердило ложность этой информации. В то же время здесь отметили, что в заведении есть специальное отделение для больных коронавирусом.

      Кстати! Протесты в Новых Санжарах: камни в автобусы кидали агрессивные женщины – видео

      Что известно о коронавирусе в Иране

      Официально в Иране число зараженных коронавирусом Covid-2019 достигло 95 человек. Кроме того, 15 человек умерли от болезни. Правда, чиновник Ахмад Фарахани заявил о 50 смертях, которые произошли еще 13 февраля.

      Известно, что коронавирусом заболели несколько депутатов парламента. Поэтому народные депутаты приостановили работу.

      Какие политики заболели коронавирусом в Иране:

      • заместитель министра здравоохранения – Ирадж Харирчи.
      • вице-президент по вопросам женщин и семьи Масумех Эбтекар.
      • глава парламентского комитета по нацбезопасности и международным отношениям Мужтаба Залнур.
      • парламентарий Махмуд Садеги.
      • личность пятого чиновника пока не сообщили.

      В то же время от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. Ему был 81 год.

      Армения и Таджикистан 24 февраля объявили, что прекращают на две недели сухопутное сообщение с Ираном и ограничивают авиасообщение в связи с коронавирусом. А Украина просит своих граждан воздержаться от поездок в Иран.

      Обратите внимание! Украинцам во Франции советуют не посещать некоторые регионы

      Главное о коронавирусе Covid-2019

      • По состоянию на 29 февраля общее количество инфицированных превышает 85 тысяч человек во всем мире, а летальных случаев зафиксировано примерно 3 тысячи.
      • Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерли более 20 человек, все были пожилыми людьми. Общее количество больных в стране приближается к 900. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
      • Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.
      • Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее – 3 тысячи человек, в Японии – 234 человека. Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера были 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.
      • У двух украинцев на Diamond Princess подтвердили коронавирус. Их госпитализировали в больницу в Японии. Они уже выздоровели.
      • 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.
      • Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

      Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Участники Евровидения-2020: какие страны уже определились с конкурсантами престижного шоу
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Медицина Пожар Иран
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:10 Джордж Сорос и "соросята" украинской политики: кто и для чего манипулирует этим термином
      Василь Денисюк
      сегодня , 17:00 У нас – война, Россия – агрессор: ветеран АТО эмоционально обратился к украинским
      Леонід Остальцев
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 16:41 Денис Шмыгаль может временно возглавить правительство: что о нем известно
      Наталя Боднар
      сегодня , 16:00 Стратегии ЕС: сможет ли Украина стать частью энергетической реальности Европы?
      Максим Єфімов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук