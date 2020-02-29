В Иране подожгли больницу, куда могли доставить больных коронавирусом, – СМИ

В Иране в городе Бендер-Аббас местные жители подожгли часть больницы. По их убеждению, в заведение без их согласия доставили больных коронавирусом. Инцидент произошел вечером 28 февраля.

Как пишет Al Arabia со ссылкой на иранские СМИ, по городу начали ползти слухи, что в местной больнице находятся 10 инфицированных коронавирусом человек. Прибыли они сюда из соседнего города Кум, который считают эпицентром коронавируса в Иране.

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Полуофициальное информационное агентство Fars сообщает, что эта информация о перевозке больных коронавирусом в Бендер-Аббас не соответствует действительности. Правда, именно такие слухи разозлили местных жителей, и те подожгли больницу. Перед тем, как поджечь больницу, жители устроили митинг. Пострадал ли кто-то или погиб, информации нет.

Руководство больницы также подтвердило ложность этой информации. В то же время здесь отметили, что в заведении есть специальное отделение для больных коронавирусом.

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Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38 — Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020

Что известно о коронавирусе в Иране

Официально в Иране число зараженных коронавирусом Covid-2019 достигло 95 человек. Кроме того, 15 человек умерли от болезни. Правда, чиновник Ахмад Фарахани заявил о 50 смертях, которые произошли еще 13 февраля.

Известно, что коронавирусом заболели несколько депутатов парламента. Поэтому народные депутаты приостановили работу.

Какие политики заболели коронавирусом в Иране:

заместитель министра здравоохранения – Ирадж Харирчи.

вице-президент по вопросам женщин и семьи Масумех Эбтекар.

глава парламентского комитета по нацбезопасности и международным отношениям Мужтаба Залнур.

парламентарий Махмуд Садеги.

личность пятого чиновника пока не сообщили.

В то же время от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. Ему был 81 год.

Армения и Таджикистан 24 февраля объявили, что прекращают на две недели сухопутное сообщение с Ираном и ограничивают авиасообщение в связи с коронавирусом. А Украина просит своих граждан воздержаться от поездок в Иран.

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Главное о коронавирусе Covid-2019

По состоянию на 29 февраля общее количество инфицированных превышает 85 тысяч человек во всем мире, а летальных случаев зафиксировано примерно 3 тысячи.

во всем мире, а летальных случаев зафиксировано примерно 3 тысячи. Распространение коронавируса стремительно возросло в Италии. Там от осложнений от коронавируса умерли более 20 человек, все были пожилыми людьми. Общее количество больных в стране приближается к 900. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса в Италии ввели ограничения передвижения в некоторых регионах. Кроме того, правительство Австрии запретило пропускать поезда из Италии, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Добавим, что украинцы, которые проживают в Ломбардии, рассказали, что панику раздувают СМИ, а на самом деле ситуация куда спокойнее.

Вне Китая больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Южной Корее – 3 тысячи человек, в Японии – 234 человека. Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера были 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

. На борту лайнера были 3 700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа. У двух украинцев на Diamond Princess подтвердили коронавирус. Их госпитализировали в больницу в Японии. Они уже выздоровели.

Их госпитализировали в больницу в Японии. Они уже выздоровели. 20 февраля Украина эвакуировала из Китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет.

и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболевания у них нет. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они проведут 14 дней, чтобы убедиться, что ни у кого нет возбудителя коронавируса Covid-2019.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала