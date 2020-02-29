В Ірані підпалили лікарню, куди могли доправити хворих на коронавірус, – ЗМІ

В Ірані у місті Бендер-Аббас місцеві жителі підпалили частину лікарні. На їхнє переконання, до закладу без їхньої згоди доправили хворих на коронавірус. Інцидент трапився ввечері 28 лютого.

Як пише Al Arabia з посиланням на іранські ЗМІ, містом почали ширитися чутки, в місцевій лікарні перебувають 10 інфікованих коронавірусом осіб. Прибули вони сюди з сусіднього міста Кум, яке вважають епіцентром коронавірусу в Ірані.

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Напіофіційна інформаційна агенція Fars повідомляє, що ця інформація про перевезення хворих коронавірусом до Бендер-Аббасу не відповідає дійсності. Щоправда, саме такі чутки розізлили місцевих жителів, і ті підпалили лікарню. Перед тим, як підпалити лікарню, жителі влаштували мітинг. Чи хтось постраждав або загинув, інформації немає.

Керівництво лікарні також підтвердило неправдивість цієї інформації. Водночас тут зауважили, що у закладі є спеціальне відділення для хворих коронавірусом.

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Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38 — Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020

Що відомо про коронавірус у Ірані

Офіційно в Ірані число заражених коронавірусом Covid-2019 досягло 95 осіб. Крім того, 15 людей померли від хвороби. Щоправда, чиновник Ахмад Фарахані заявив про 50 смертей, які сталися ще 13 лютого.

Відомо, що на коронавірус захворіли кілька депутатів парламенту. Через це народні депутати призупинили роботу.

Які політики захворіли на коронавірус у Ірані:

заступник міністра охорони здоров'я – Ірадж Харірчі.

віце-президентка з питань жінок та сім'ї Масумех Ебтекар.

голова парламентського комітету з нацбезпеки й міжнародних відносин Мужтаба Залнур.

парламентар Махмуд Садегі.

особу п'ятого чиновника поки не повідомили.

Водночас від коронавірусу помер колишній посол Ірану в Ватикані Хаді Хосроушахі. Йому був 81 рік.

Вірменія та Таджикистан 24 лютого оголосили, що припиняють на два тижні сухопутне сполучення з Іраном і обмежує авіасполучення у зв'язку з коронавірусом. А Україна просить своїх громадян утриматися від поїздок до Ірану.

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Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 29 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 85 тисяч осіб у всьому світі, а летальних випадків зафіксовано приблизно 3 тисячі .

у всьому світі, а летальних випадків зафіксовано приблизно 3 тисячі . Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії . Там від ускладнень від коронавірусу померли понад 20 людей, усі були літніми людьми. Загальна кількість хворих в країні наближається до 900. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

. Там від ускладнень від коронавірусу померли понад 20 людей, усі були літніми людьми. Загальна кількість хворих в країні наближається до 900. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.

Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї – 3 тисячі осіб, в Японії – 234 людини. Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців на Diamond Princess підтвердили коронавірус . Їх госпіталізували у лікарню в Японії. Вони вже одужали.

. Їх госпіталізували у лікарню в Японії. Вони вже одужали. 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу