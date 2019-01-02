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      В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины

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      В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины
      В Италии погибла 12-летняя девочка из Украины / laprovinciapavese.gelocal.it

      В итальянском городке Вогера маленькая украинка выпала с балкона двухэтажного дома. Из-за значительного количества травм спасти жизнь девочки не удалось.

      Об этом сообщает итальянское издание La Provincia.​

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      Шансов спасти девочку не было, она мгновенно умерла от падения. Жители дома вызвали полицию сразу, как услышали звук от удара во дворе и увидели на асфальте тело ребенка.

      Местные полицейские выяснили, что в день инцидента девочка находилась дома одна.

      Медики засвидетельствовали, что после падения девочка еще дышала, однако из-за большого количества травм головы жизнь украинки спасти не удалось. Есть подозрения, что ребенок прыгнул с балкона сознательно, желая совершить самоубийство.

      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Криминальные новости Самоубийство
      Источник: 24 Канал
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