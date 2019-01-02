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      В Італії загинула 12-річна дівчинка з України

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      В Італії загинула 12-річна дівчинка з України
      В Італії загинула 12-річна дівчинка з України / laprovinciapavese.gelocal.it

      В італійському містечку Вогера маленька українка випала з балкону двоповерхового будинку. Через значну кількість травм врятувати життя дівчинки не вдалося.

      Про це повідомляє італійське видання La Provincia.​

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      Шансів врятувати дівчинку не було, вона миттєво померла від падіння. Мешканці будинку викликали поліцію одразу, як почули звук від удару на дворі та побачили на асфальті тіло дитини. 

      Місцеві поліцейські з'ясували, що у день інциденту дівчинка перебувала вдома сама. 

      Медики засвідчили, що після падіння дівчинка ще дихала, однак через велику кількість травм голови життя українки врятувати не вдалося. Є підозри, що дитина стрибнула із балкону свідомо, бажаючи здійнити самогубство. 

      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Самогубство Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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