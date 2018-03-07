13:25
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Крыму жестоко убили супругов и ребенка: фото погибших

1552 Читати новину українською
В Крыму жестоко убили супругов и ребенка
В Крыму жестоко убили супругов и ребенка / Фото из Facebook

В оккупированном Крыму в поселке Георгиевское, недалеко от города Керчь, извлекли из водоема автомобиль, в котором нашли тела мужчины, женщины и их 4-летней дочери, которых разыскивали полторы недели.

Об этом сообщил местный житель Александр Талипов на своей странице в Facebook.

"Убийца был не один, машина была затоплена в водоеме, родители расстреляны, на ребенке огнестрельных ран нет – ребенка утопили. Цена жизни – 255 тысяч рублей (почти 127 тысяч гривен, – "24")", – отметил он.

Читайте также: Взрыв авто в Киеве: появились детали разборок экс-"беркутовца" с СБУ

По его словам, семья хотела обменять свою машину на более новую, поэтому поехала на встречу с покупателем. Семья пыталась вызвать полицию.

У Криму жорстоко вбили сім'ю Ларькових
В Крыму жестоко убили семью Ларьковых

Жертвами оказались 35-летний Константин Ларьков, его жена 32-летняя Инна Ходарева и их 4-летняя дочь Арина.

Одного подозреваемого в убийстве семьи 29-летнего работника керченского исправительного центра удалось задержать.

Подозреваемый является сотрудником Управления федеральной службы исполнения наказаний. Мужчину и женщину он убил из табельного оружия, а затем столкнул автомобиль с телами и живым ребенком в водоем.

У Криму жорстоко вбили Аріну Ларькову
В Крыму жестоко убили Арину Ларькову

Во время осмотра места происшествия, указанного подозреваемым, в районе завода "Залив" в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метров водолазом обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос", в котором находились тела пропавших",
– отметили в Следственном комитете.

Сім'ю Ларькових розшукували півтора тижня

Семью Ларьковых разыскивали полторы недели

У Криму жорстоко вбили подружжя та дитину
В Крыму жестоко убили супругов и ребенка

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Крыма Криминальные новости Дети Несовершеннолетние Мошенничество
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук