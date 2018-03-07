В Крыму жестоко убили супругов и ребенка: фото погибших

В оккупированном Крыму в поселке Георгиевское, недалеко от города Керчь, извлекли из водоема автомобиль, в котором нашли тела мужчины, женщины и их 4-летней дочери, которых разыскивали полторы недели.

Об этом сообщил местный житель Александр Талипов на своей странице в Facebook.

"Убийца был не один, машина была затоплена в водоеме, родители расстреляны, на ребенке огнестрельных ран нет – ребенка утопили. Цена жизни – 255 тысяч рублей (почти 127 тысяч гривен, – "24")", – отметил он.

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По его словам, семья хотела обменять свою машину на более новую, поэтому поехала на встречу с покупателем. Семья пыталась вызвать полицию.



В Крыму жестоко убили семью Ларьковых

Жертвами оказались 35-летний Константин Ларьков, его жена 32-летняя Инна Ходарева и их 4-летняя дочь Арина.

Одного подозреваемого в убийстве семьи 29-летнего работника керченского исправительного центра удалось задержать.

Подозреваемый является сотрудником Управления федеральной службы исполнения наказаний. Мужчину и женщину он убил из табельного оружия, а затем столкнул автомобиль с телами и живым ребенком в водоем.



В Крыму жестоко убили Арину Ларькову

Во время осмотра места происшествия, указанного подозреваемым, в районе завода "Залив" в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метров водолазом обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос", в котором находились тела пропавших",

– отметили в Следственном комитете.

Семью Ларьковых разыскивали полторы недели



В Крыму жестоко убили супругов и ребенка