У Криму жорстоко вбили подружжя та дитину: фото загиблих

В окупованому Криму у селищі Георгіївське, що неподалік міста Керч, витягнули з водойми авто, у якому знайшли тіла чоловіка, жінки та їхньої 4-річної доньки, яких розшукували півтора тижня.

Про це повідомив місцевий Олександр Таліпов на своїй сторінці у Facebook.

"Вбивця був не один, машина була затоплена у водоймі, батьки розстріляні, на дитині вогнепальних ран немає – дитину втопили. Ціна життя – 255 тисяч рублів (майже 127 тисяч гривень, – "24")", – зазначив він.

Читайте також: Вибух авто у Києві: з'явились деталі розбірок екс-"беркутівця" з СБУ

За його словами, сім'я хотіла обміняти свою машину на новішу, тож поїхала на зустріч з покупцем, який виявився автошахраєм. Сім'я намагалася викликати поліцію.

У Криму жорстоко вбили сім'ю Ларькових

Жертвами виявились 35-річний Костянтин Ларьків, його дружина 32-річна Інна Ходарьова та їхня 4-річна донька Аріна.

Одного підозрюваного у вбивстві сім'ї 29-річного працівника керченського виправного центру вдалось затримати.

Підозрюваний є співробітникомУправління федеральної служби виконання покарань. Чоловіка і жінку він убив з табельної зброї, а потім зіштовхнув автомобіль з тілами і живою дитиною у водойму.

У Криму жорстоко вбили Аріну Ларькову

Під час огляду місця події, зазначеного підозрюваним, в районі заводу "Залив" у 10 метрах від берега в затоці на глибині 2,5 метра водолазом виявлений автомобіль марки "Шевроле Ланос", в якому були тіла зниклих",

– зазначили в Слідчому комітеті.

Сім'ю Ларькових розшукували півтора тижня

У Криму жорстоко вбили подружжя та дитину