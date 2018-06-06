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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Минздраве объяснили скандальное заявление заместителя Супрун

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Александр Линчевский
Александр Линчевский / 24 канал

Когда Александр Линчевский взял слово, сказал, что они оценивают неправильно, потому что это не бухгалтерия, но если говорить языком цифр, то действительно 25% людей, которые лечатся, умирают. Это не был вердикт, он наоборот указал на их ошибку.

Об этом в эфире 24 канала заявил член Общественного совета при Минздраве Украины Евгений Гончар.

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Сегодня была опубликована полная стенограмма заседания и в тексте видно, что Счетная палата, наоборот, ставит ему в упрек. Говорилось, что часть людей, которые лечились за границей, умерли во время этого процесса, или прожили совсем мало. И поэтому эта программа является неэффективной, – сказал Гончар.

Он также пояснил, что Линчевский извинился за эти слова, потому что они не являются корректными.

Но в любом случае эти слова являются не очень корректными, хоть и были произнесены на закрытой части, когда не присутствовали пациенты, только чиновники, с которыми он вел профессиональную дискуссию. А они не врачи и поэтому не понимают, почему люди не выздоравливают на 100%. Поэтому он лишь подтвердил их слова, которыми его упрекали,
– рассказал член Общественного совета при Минздраве Украины.

Напомним, недавно в сети разгорелся настоящий скандал из-за слов заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который в Счетной палате во время рассмотрения отчета о результатах аудита эффективности использования денег из госбюджета сделал громкое заявление относительно онкобольных, которые якобы все равно умрут – "Это рак. Они все умрут".

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство здравоохранения Украины Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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