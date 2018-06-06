У МОЗ пояснили скандальну заяву заступника Супрун
Коли Олександр Лінчевський взяв слово, то сказав, що вони оцінюють не правильно, тому що це не бухгалтерія, але якщо говорити мовою цифр, то справді 25% людей які лікуються, помирають. Це не був вердикт, він навпаки вказав, на їхню помилку.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив член Громадської ради при МОЗ України Євген Гончар.
Читайте також: "Це рак, вони всі помруть": з'явився аудіозапис скандальної заяви заступника Супрун
Сьогодні була опублікована повна стенограма засідання і в тексті видно, що рахункова палата навпаки йому дорікає. Йшлося, що частина людей, які лікувалися за кордон померли під час цього процесу, або прожили зовсім мало. І тому ця програма є неефективною, – сказав Гончар.
Він також пояснив, що Лінчевський вибачився за ці слова, тому що вони не є коректними.
Але в будь-якому випадку ці слова є не дуже коректними, хоч і були сказані на закритій частині, коли не були присутні пацієнти, лише чиновники, з якими він вів фахову дискусію. А вони не будучи лікарями і тому не розуміють, чому люди не одужують 100%. Тому він лише підтвердив їхні слова, якими йому дорікали,
– розповів член Громадської ради при МОЗ України.
Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся справжній скандал через слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який у Рахунковій палаті під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету зробив гучну заяву щодо онкохворих, які нібито все одно помруть – "Це рак. Вони всі помруть".