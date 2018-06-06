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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У МОЗ пояснили скандальну заяву заступника Супрун

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Олександр Лінчевський
Олександр Лінчевський / 24 Канал

Коли Олександр Лінчевський взяв слово, то сказав, що вони оцінюють не правильно, тому що це не бухгалтерія, але якщо говорити мовою цифр, то справді 25% людей які лікуються, помирають. Це не був вердикт, він навпаки вказав, на їхню помилку.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив член Громадської ради при МОЗ України Євген Гончар.

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Сьогодні була опублікована повна стенограма засідання і в тексті видно, що рахункова палата навпаки йому дорікає. Йшлося, що частина людей, які лікувалися за кордон померли під час цього процесу, або прожили зовсім мало. І тому ця програма є неефективною, – сказав Гончар.

Він також пояснив, що Лінчевський вибачився за ці слова, тому що вони не є коректними.

Але в будь-якому випадку ці слова є не дуже коректними, хоч і були сказані на закритій частині, коли не були присутні пацієнти, лише чиновники, з якими він вів фахову дискусію. А вони не будучи лікарями і тому не розуміють, чому люди не одужують 100%. Тому він лише підтвердив їхні слова, якими йому дорікали,
– розповів член Громадської ради при МОЗ України.

Нагадаємо, нещодавно у мережі розгорівся справжній скандал через слова заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, який у Рахунковій палаті під час розгляду звіту про результати аудиту ефективності використання грошей з держбюджету зробив гучну заяву щодо онкохворих, які нібито все одно помруть – "Це рак. Вони всі помруть".

Теги: Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Онкозахворювання
Джерело: 24 Канал
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