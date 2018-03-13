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В Украине участились продажи наркотиков через Интернет

20:45, 13 марта 97 Читати новину українською

Купить в интернете можно не только одежду, еду, строительные материалы или предметы быта, но и наркотики, оружие, данные или неотслеживаемые деньги. Преступники все чаще рассматривают сеть как способ заработка.

Именно так сегодня чаще всего продают наркотики. Нет продавца. Есть только адрес и фото места, где искать. А заказывают товар онлайн. Поэтому задержать дилера становится все сложнее.

"Наркотики ранее сбывались традиционно из рук в руки. Теперь они продают с помощью сайтов, телеграмм каналов, чат ботов и на том конце провода их уже нет, а автоматически отвечает программа. Она отвечает и предлагает какие-то наркотические средства или вещества", – отметил заместитель начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Юрий Буковский.

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Сотни телеграмм каналов, чат ботов и интернет-магазинов. Как украинских, так и иностранных. Ресурсы массово рекламируют на заборах, в подземных переходах и на стенах жилых домов.

За торговлю наркотиками в Украине могут оштрафовать или посадить на несколько лет. Все зависит от обстоятельств: что и сколько продавали. Ловить преступников онлайн сложнее, признают в полиции.

Чтобы закрыть один сайт, правоохранителям нужно прислать судебные постановления всем украинским провайдерам. А таких восемь тысяч. А интернет-ресурсы мониторят специально созданные подразделения. А иногда с онлайн-технологиями борются с помощью краски и кисти. Просто закрашивают объявления. Делают это и коммунальщики, и полицейские, и просто неравнодушные.

Об этом и больше – смотрите в сюжете.

Теги: Новости Украины Полиция Наркотики Законодательство
Источник: 24 Канал
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