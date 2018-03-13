В Україні почастішали продажі наркотиків через Інтернет

Купити в інтернеті можна не лише одяг, їжу, будівельні матеріали чи предмети побуту, але й наркотики, зброю, дані чи невідстежувані гроші. Злочинці дедалі частіше розглядають мережу як спосіб заробітку.

Саме так сьогодні найчастіше передають наркотики. Немає продавця. Є лише адреса та фото місця, де шукати. А замовляють товар онлайн. Тож затримати дилера стає дедалі складніше.



"Наркотики раніше збувались традиційно з рук в руки. Тепер вони продають, як з допомогою сайтів, телеграм каналів, чат-ботів, і вже на тому кінці проводу їх вже немає, а автоматично відповідає програма. Вона відповідає і пропонує якісь наркотичні засоби або речовини", – зазначив заступник начальника Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України Юрій Буковський.

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Сотні телеграм каналів, чат-ботів та інтернет-магазинів. І українських, і іноземних. Ресурси масово рекламують на парканах, у підземних переходах і в житлових будинках.



За торгівлю наркотиками в Україні можуть оштрафувати або посадити на кільканадцять років. Усе залежить від обставин: що і скільки продавали. Ловити злочинців онлайн складніше, визнають у поліції.



Щоб закрити один сайт, правоохоронцям потрібно надіслати судові постанови усім українським провайдерам. А таких вісім тисяч. А інтернет-ресурси контролюють спеціально створені підрозділи. А інколи з онлайн-технологіями борються з допомогою фарби і пензля. Просто замальовують оголошення. Роблять це і комунальники, і поліцейські, і просто небайдужі.

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