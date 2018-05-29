В Украине в школах установят специальные двери: объяснение от Минрегиона

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины вводит обязательную норму по установлению в общеобразовательных учебных заведениях специальных дверей со свободным открыванием изнутри. Двери будут способствовать быстрой и беспрепятственной эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

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"Мы пересмотрели противопожарные требования, которые содержались в старом ГСН относительно школ, усовершенствовали и дополнили их. В частности, казалось бы, незначительная, но такая важная перемена — теперь в школах обязательно будут устанавливаться специальные двери эвакуационных выходов со свободным и легким открыванием изнутри без ключа для того, чтобы дети могли быстро и беспрепятственно покинуть помещение в случае чрезвычайной ситуации. Это крайне важно", — сказал он.

Соответствующие изменения распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий школьных учебных заведений. Обновленный ГСН.2.2-3:2018 "Здания и сооружения. Учреждения образования" уже утвержден и будет опубликован в ближайшее время.



В Украине в школах будут устанавливаться специальные двери для эвакуации