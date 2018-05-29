В Україні у школах встановлять спеціальні двері: пояснення від Мінрегіону

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вводить обов’язкову норму щодо встановлення в загальноосвітніх навчальних закладах спеціальних дверей з вільним відчиненням зсередини. Двері сприятимуть швидкій та безперешкодній евакуації дітей у разі надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

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"Ми переглянули протипожежні вимоги, які містилися у старому ДБН щодо шкіл, вдосконалили та доповнили їх. Зокрема, здавалося б незначна, але така важлива зміна — тепер у школах обов’язково встановлюватимуться спеціальні двері евакуаційних виходів з вільним та легким відчиненням зсередини без ключа для того, щоб діти могли швидко та безперешкодно покинути приміщення у разі надзвичайної ситуації. Це вкрай важливо", — сказав він.

Відповідні зміни розповсюджуються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків шкільних навчальних закладів. Оновлений ДБН В.2.2-3:2018 "Будинки і споруди. Заклади освіти"вже затверджений і буде опублікований найближчим часом.



В Україні у школах встановлюватимуться спеціальні двері для евакуації