В "Укрзализныце" показали, как вырастут цены на билеты в поездах

С 1 апреля в Украине должны были вырасти цены на железнодорожные перевозки, однако 2-го числа тарифы все еще оставались без изменений, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины до сих пор находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах.

Об этом государственный перевозчик сообщает на своем официальном сайте.

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Как отметили в "Укрзализныце", согласно консолидированному финансовому плану компании на 2018 год предусмотрено повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, что в среднем за год составит 12,4%.

Таким образом, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок, так как уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити+") – с октября 2014 года. Зато с октября 2014 года фактический индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции – 206,3%. Также железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам, которые ниже экономически обоснованного уровня, а также за перевозку льготных категорий граждан,

– объясняют в компании.

В ведомстве также привели примеры, как может вырасти стоимость билетов на отдельных маршрутах:

Так поменяются тарифы на проезд железной дорогой в случае согласования соответствующего приказа Мининфраструктуры