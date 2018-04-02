01:56
3 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
  • пятница
    14°C 6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Россия взялась за почтение религии. Первый дрон почты России – в хлам
Вєсті Кремля
22:32, 2 апреля
Вести.UA. Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин
Вєсті.UA
21:43, 2 апреля
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В "Укрзализныце" показали, как вырастут цены на билеты в поездах

26 Читати новину українською
В ближайшее время цены на билеты в поездах должны вырасти
В ближайшее время цены на билеты в поездах должны вырасти / Соцсети

С 1 апреля в Украине должны были вырасти цены на железнодорожные перевозки, однако 2-го числа тарифы все еще оставались без изменений, поскольку соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины до сих пор находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах.

Об этом государственный перевозчик сообщает на своем официальном сайте.

Читайте также: В Украине подорожали железнодорожные билеты

Как отметили в "Укрзализныце", согласно консолидированному финансовому плану компании на 2018 год предусмотрено повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, что в среднем за год составит 12,4%.

Таким образом, из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок, так как уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах поездов "Интерсити" остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и "Интерсити+") – с октября 2014 года. Зато с октября 2014 года фактический индекс потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции – 206,3%. Также железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам, которые ниже экономически обоснованного уровня, а также за перевозку льготных категорий граждан,
– объясняют в компании.

В ведомстве также привели примеры, как может вырасти стоимость билетов на отдельных маршрутах:

Укрзалізниця, тарифи, потяги, залізниця, гроші

Так поменяются тарифы на проезд железной дорогой в случае согласования соответствующего приказа Мининфраструктуры

Теги: Укрзализниця Тарифы Деньги Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
2 апреля, 23:00 Хто прикриває земельне рейдерство в Україні та коли буде покарано винних
Єгор Соболєв 19
Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
2 апреля, 22:47 Главные новости 2 апреля: непогода отступает, неспокойно на Донбассе и День об аутизме
69
Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
2 апреля, 22:01 Путину приготовиться: новый советник Трампа – самый ярый критик режима РФ
Злой Одессит 1144
Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
2 апреля, 21:00 Пасхальная корзина: 5 интересных идей для оформления своими руками
Олена Булан 6663
Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
2 апреля, 20:11 Муки евроинтеграции: успехи, проблемы и задачи Украины
Тетяна Бучок 122
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук