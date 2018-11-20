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      Валентин Наливайченко в Киеве встретился со студентами

      Новая тема 22 Читати новину українською

      План восстановления мира на Востоке Украины представил на Ровненщине лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Для прекращения войны на Донбассе, по мнению политика, нужна политическая воля и реальные действия. Кроме того, во время встречи со студентами Ровненского ВУЗа он говорил о том, как преодолеть коррупцию в государстве и поднять уровень жизни украинцев.

      Я был поражён и сейчас вдохновлён очень высоким уровнем знаний, уровнем патриотизма и неравнодушия украинского студенчества здесь в Ровно, в гуманитарном университете. И уровнем понимания проблем в государстве. А главное – их решения. Я действительно сегодня разговаривал и общался с единомышленниками. И мой план восстановления мира, мой план снижения коррупции обсуждался и воспринимался профессионально,
      – рассказал лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      В Ровно политик встретился с работниками диагностического центра имени Виктора Полищука. С медиками он говорил о ситуации в отрасли. По словам Валентина Наливайченко, чтобы улучшить нынешнее состояние, врачи в Украине должны зарабатывать как минимум втрое больше.

      "За этими людьми должны прийти государственное финансирование и государственная поддержка и врачей, и медсестер этого замечательного центра. И зарплаты должны быть увеличены в разы. Минимум в три раза. И второе: должно быть увеличено финансирование этого центра, потому что это финансирование медицины и здоровья  украинцев. Тысячи наших людей должны получать качественные услуги при поддержке государства", – сказал лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

      Политик раскритиковал медицинскую реформу в Украине и выслушал пожелания медиков.

      Теги: Новости Украины Ровно Медицина Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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