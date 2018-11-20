Валентин Наливайченко в Киеве встретился со студентами

План восстановления мира на Востоке Украины представил на Ровненщине лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Для прекращения войны на Донбассе, по мнению политика, нужна политическая воля и реальные действия. Кроме того, во время встречи со студентами Ровненского ВУЗа он говорил о том, как преодолеть коррупцию в государстве и поднять уровень жизни украинцев.

Я был поражён и сейчас вдохновлён очень высоким уровнем знаний, уровнем патриотизма и неравнодушия украинского студенчества здесь в Ровно, в гуманитарном университете. И уровнем понимания проблем в государстве. А главное – их решения. Я действительно сегодня разговаривал и общался с единомышленниками. И мой план восстановления мира, мой план снижения коррупции обсуждался и воспринимался профессионально,

– рассказал лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

В Ровно политик встретился с работниками диагностического центра имени Виктора Полищука. С медиками он говорил о ситуации в отрасли. По словам Валентина Наливайченко, чтобы улучшить нынешнее состояние, врачи в Украине должны зарабатывать как минимум втрое больше.

"За этими людьми должны прийти государственное финансирование и государственная поддержка и врачей, и медсестер этого замечательного центра. И зарплаты должны быть увеличены в разы. Минимум в три раза. И второе: должно быть увеличено финансирование этого центра, потому что это финансирование медицины и здоровья украинцев. Тысячи наших людей должны получать качественные услуги при поддержке государства", – сказал лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Политик раскритиковал медицинскую реформу в Украине и выслушал пожелания медиков.