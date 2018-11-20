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      Валентин Наливайченко у Рівному зустрівся зі студентами

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      План відновлення миру на Сході України представив на Рівненщині лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      Для припинення війни на Донбасі, на думку політика, потрібна політична воля та реальні дії. Крім того, під час зустрічі зі студентами рівненського ВИШу він говорив про те, як подолати корупцію в державі та підняти рівень життя українців.

      Я справді був вражений і зараз на піднесенні височенним рівнем знань, рівнем патріотизму і небайдужості українського студентства тут у Рівному, в гуманітарному університеті. І рівнем розуміння проблем в державі. А головне їх вирішення. Я справді сьогодні розмовляв і спілкувався з однодумцями. І мій план відновлення миру, мій план зниження корупції обговорювався і сприймався фахово,
      розповів лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      У Рівному політик також зустрівся із працівниками діагностичного центру імені Віктора Поліщука. З медиками він говорив про ситуацію в галузі. За словами Валентина Наливайченка, аби поліпшити нинішній стан, лікарі в Україні мають заробляти як мінімум втричі більше.

      "За цими людьми мають прийти державне фінансування і державна підтримка і лікарів, і медсестер цього чудового центру. І зарплати мають бути збільшені в рази. Мінімум в три рази. І друге: має бути збільшене фінансування цього центру, тому що це фінансування медицини і здоров’я українців. Тисячі наших людей мають отримувати якісні послуги за підтримки держави", – сказав лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      Політик розкритикував медичну реформу в Україні та вислухав побажання медиків.

      Теги: Новини України Рівне Валентин Наливайченко Медицина
      Джерело: 24 Канал
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