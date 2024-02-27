Инцидент произошел в понедельник, 26 февраля, прямо в центре Варшавы. Пострадавшей девушке 20 лет.

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Подробности жуткого инцидента

Злоумышленник напал на украинку, когда она возвращалась в свою квартиру. Собеседник издания, видевший записи с камер видеонаблюдения, предположил, что мужчина долго следил за девушкой и наблюдал за ней раньше.

Когда молодая женщина оказалась возле жилого многоквартирного дома, этот мужчина напал на нее. Он надел своей жертве на голову балаклаву, приставил к ее телу нож, схватил девушку и потянул перед входными воротами. Злоумышленник душил украинку и срывал с нее одежду в течение нескольких минут, а затем затащил ее в клетку в соседней многоэтажке и изнасиловал. После этого насильник бросил свою жертву на лестнице перед воротами, пошел к трамваю, разбрасывая ее вещи по дороге, и уехал.

Как отреагировали другие люди

Издание пишет, что, согласно записям видеокамер, прохожие просто проходили мимо во время жестокого изнасилования в центре польской столицы. Так, две девушки только что-то крикнули нападавшему, но тот не отреагировал, и они ушли. Другая девушка и парень, который шел с ней, вообще никак не отреагировали.

Только охранник помог девушке. Он нашел раздетую украинку на лестнице когда собирался на утреннюю смену. Этот человек вызвал скорую помощь и правоохранителей. Службы приехали на место событий через несколько минут. После этого девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Что известно о нападавшем

Нападавшего обнаружили и задержали в течение нескольких часов. Он скрывался в своей квартире в районе под названием Мокотув. Его доставили в отделение полиции.

Правоохранители обыскали его дом и нашли книги криминальной тематики. 23-летнему мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство женщины на сексуальных мотивах. Ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Прокуратура ходатайствовала о его временном аресте на 3 месяца.

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