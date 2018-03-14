Верховная Рада ужесточила наказание за педофилию

В среду, 14 марта, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2016 о внесении изменений в Уголовный кодекс по защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации. За документ проголосовал 241 народный депутат.

Отметим, что законом предлагается криминализировать добровольные половые отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом.

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#Рада8 проголосувала за #ЗП2016 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації pic.twitter.com/NgH3HZtFcq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 14 марта 2018 г.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что таким образом устанавливается минимальный возраст полового совершеннолетия, что соответствует рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, а также не возникает необходимости в обязательном проведении судебно-медицинской экспертизы для установления половой зрелости потерпевшего, что существенно облегчает процесс квалификации и доведения этого преступления.

Документом также предлагается установить уголовную ответственность за совершение насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом в отношении несовершеннолетней или несовершеннолетнего в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.