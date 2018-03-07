Вступил в действие закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства

В среду, 7 марта, в Украине вступил в действие закон № 2292-VIII, по которому предусмотрено ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет за доведение до самоубийства.

Петр Порошенко закон подписал 5 марта, однако опубликовали его 6 марта в парламентском издании "Голос Украины"

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За доведение до самоубийства или до попытки самоубийства злоумышленника накажут ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет. Также будет уголовная ответственность за жестокое обращение с человеком, шантаж и систематическое унижение, а также за принуждение делать то, чего человек не хотел. В норме закона также упоминается "склонение к самоубийству" и "другие действия, способствующие совершению самоубийства".

Другие нормы ст. 120 Уголовного кодекса определяют, что доведение до самоубийства лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, или двух или более лиц будет караться ограничением или лишением свободы на срок до 5 лет.

А склонение к самоубийству несовершеннолетнего – лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

К слову, на этой неделе Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины одобрил законопроект №7372, который улучшает условия для регистрации и деятельности общественных организаций.