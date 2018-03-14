Верховна Рада посилила покарання за педофілію

В середу, 14 березня, Верховна Рада схвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 2016 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації. За документ проголосував 241 народний депутат.

Зазначимо, що законом пропонується криміналізувати добровільні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою.

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#Рада8 проголосувала за #ЗП2016 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації pic.twitter.com/NgH3HZtFcq — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 14 марта 2018 г.

У пояснювальній записці до законопроекту мовиться, що таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов'язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що істотно полегшує процес кваліфікації та доведення цього злочину.

Документом також пропонується встановити кримінальну відповідальність за вчинення насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом щодо неповнолітнього або неповнолітньої у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.