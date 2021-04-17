Вести Глобалайз: Племя Япа оплакивает принца Филиппа жертвоприношениями
Племя Япа на вануатском острове Танна оплакивает смерть принца Филиппа. Все это сопровождается ритуальными танцами, жертвоприношениями в честь покойного герцога Эдинбургского. У них есть фотографии, письма и подарки, которые присылал сам Филипп.
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
О других интересных событиях произошедших в мире по состоянию на субботу, 17 апреля – в программе.
Предыдущий выпуск Вести Глобалайз: Ким Чен Ын сообщил о приближении голода в Северной Корее
Нейросетевые кошки
Появился сайт This Cat Does Not Exist – это ресурс, который генерирует изображения котов, созданных искусственным интеллектом. Каждый раз после обновления он показывает другое изображение вымышленного кота. На первый взгляд, отличить искусственного кота от настоящего – нереально.
Радиоактивная вода из Фукусимы
Японские политики приняли весьма сомнительное решение, которое уже навлекло на страну волну критики, ненависти и протестов. Через 2 года Япония начнет выпускать радиоактивную воду из Фукусимы в море.
Гендерное равенство в армии
Гендерные реформы в Британии начали вводить не так давно. Еще до 2016 года женщинам-военным было запрещено участвовать в боевых действиях. Такое правило уже отменили. Теперь женщин на уровне с мужчинами отправляют в разные горячие точки.
Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 17 апреля: смотрите видео
Поделиться новостью