Племя Япа на вануатском острове Танна оплакивает смерть принца Филиппа. Все это сопровождается ритуальными танцами, жертвоприношениями в честь покойного герцога Эдинбургского. У них есть фотографии, письма и подарки, которые присылал сам Филипп.

О других интересных событиях произошедших в мире по состоянию на субботу, 17 апреля – в программе.

Нейросетевые кошки

Появился сайт This Cat Does Not Exist – это ресурс, который генерирует изображения котов, созданных искусственным интеллектом. Каждый раз после обновления он показывает другое изображение вымышленного кота. На первый взгляд, отличить искусственного кота от настоящего – нереально.

Радиоактивная вода из Фукусимы

Японские политики приняли весьма сомнительное решение, которое уже навлекло на страну волну критики, ненависти и протестов. Через 2 года Япония начнет выпускать радиоактивную воду из Фукусимы в море.

Справка. В марте 2011 года на атомной электростанции в Фукусиме случились авария, которая вызвала мощное землетрясение. Природный катаклизм повредил электросети, ответственные за вывод радиоактивной воды.

Гендерное равенство в армии

Гендерные реформы в Британии начали вводить не так давно. Еще до 2016 года женщинам-военным было запрещено участвовать в боевых действиях. Такое правило уже отменили. Теперь женщин на уровне с мужчинами отправляют в разные горячие точки.

