Оборудование было приобретено за средства с благотворительного аукциона. Его провели в прошлом году вместе с Посольством Украины в Великобритании.

Интересно Елена Зеленская приехала во Львов в изысканном образе с особой брошью

Зеленская и Ляшко посетили ЗУСДМЦ

Первая леди 14 апреля осмотрела Коммунальное некоммерческое предприятие Львовского областного Совета "Западноукраинский специализированный детский медицинский центр". Вместе с Зеленской были:

Максим Козицкий – начальник Львовской областной военной администрации;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения Украины;

Ирина Микичак – директор по развитию проектов и региональной координации Координационного центра по психическому здоровью КМУ;

Андрей Синюта – главный врач;

Леся Пидлисецкая – руководительница клиники психического здоровья.

Сегодня во Львове вместе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко посетили Западноукраинский специализированный детский медицинский центр (ЗУСДМЦ) и его подразделение – Клинику психического здоровья детей, подростков и молодежи,

– отметила первая леди.

Во время визита в Центр было передано оборудование на сумму более 45 миллионов гривен, приобретенное за средства с благотворительного аукциона, который провели совместно с Посольством Украины в Великобритании в прошлом году.

Смотрите видео визита Зеленской в ЗУСДМЦ

Интересно Джилл Байден мило поздравила Елену Зеленскую, попавшую в список самых влиятельных людей

В клинике проконсультировали около 1300 детей

Председатель ЛОВА Максим Козицкий прокомментировал визит первой леди и министра здравоохранения во Львовскую область. По его словам, в Клинике психического здоровья детей, подростков и молодежи ЗУСДМЦ за время полномасштабной войны предоставили около 1300 консультаций пациентам от 2 лет.

В рамках Всеукраинской программы ментального здоровья психологи медучреждения прошли обучение в Израиле и оказывают профессиональную бесплатную поддержку вынужденным переселенцам и людям, пострадавшим от войны. Также помогают комплексно семьям, а не только детям,

– сообщил председатель ЛОВА.

Козицкий добавил, что ему было ценно слышать от Зеленской о том, что именно во Львовской области оказывают лучшую помощь.

"Спасибо за ответственность, добросовестную работу нашим медикам. Быстрого выздоровления всем пациентам", – подытожил глава ЛОВА.

Смотрите фото визита Зеленской и Ляшко / Фото Максима Козицкого