Обладнання придбали за кошти з благодійного аукціону. Його провели торік разом з Посольством України у Великій Британії.

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Зеленська та Ляшко відвідали ЗУСДМЦ

Перша леді 14 квітня оглянула Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної Ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр", Разом із Зеленською були:

Максим Козицький – начальник Львівської обласної військової адміністрації;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я України;

Ірина Микичак – директорка з розвитку проєктів і регіональної координації Координаційного центру з психічного здоров'я КМУ;

Андрій Синюта – головний лікар;

Леся Підлісецька – керівниця клініки психічного здоров'я.

Сьогодні у Львові разом із міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком відвідали Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (ЗУСДМЦ) та його підрозділ – Клініку психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді,

– зазначила перша леді.

Під час візиту до Центру передали обладнання на суму понад 45 мільйонів гривень, придбане за кошти з благодійного аукціону, який провели спільно з Посольством України у Великій Британії минулого року.

Дивіться відео візиту Зеленської до ЗУСДМЦ

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У клініці проконсультували майже 1300 дітей

Голова ЛОВА Максим Козицький прокоментував візит першої леді та міністра охорони здоров'я на Львівщину. За його словами, у Клініці психічного здоров'я дітей, підлітків та молоді ЗУСДМЦ за час повномасштабної війни надали майже 1300 консультацій пацієнтам від 2 років.

В межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я психологи медзакладу пройшли навчання в Ізраїлі та надають фахову безкоштовну підтримку вимушеним переселенцям і людям, які постраждали від війни. Також допомагають комплексно сім'ям, а не лише дітям,

– повідомив голова ЛОВА.

Козицький додав, що йому було цінно чути від Зеленської про те, що саме в Львівській області надають найкращу допомогу.

"Дякую за відповідальність, сумлінну роботу нашим медикам. Швидкого одужання усім пацієнтам", – підсумував очільник ЛОВА.

Дивіться фото візиту Зеленської та Ляшка / Фото Максима Козицького