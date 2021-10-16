Сейчас Оксана работает врачом-терапевтом в 5 больнице Львова. Ей 33 года, у нее есть семья, друзья и путешествия.

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Вспоминает, что на Майдан пошла, когда ей было 25 лет. То есть в осознанном возрасте.

Я львовянка, но по распределению после окончания медуниверситета попала на работу в Хмельницкую область. Когда начался Майдан, приезжала в Киев на выходных, потому что чаще не было возможности – я заведовала отделением, меня ждали пациенты,

– рассказывает Оксана.

Как медик, женщина присоединилась к событиям 20 февраля 2014 года. Дежурила в одной из палаток рядом со сценой. Больных было много: как с травмами и ранениями, так и с другими заболеваниями, с пневмониями после полива из водометов.

"Повезло, что я смогла 20 февраля попасть туда – взяла билеты заранее. Ехала в пустом вагоне, со мной в поезде было несколько человек. Билеты в те дни не продавали, Киев был закрыт", – сказала Оксана.



Оксана Романив как врач была на Майдане / Фото из архива Оксаны Романив

"Поняла, что должна попасть на фронт"

Женщина рассказывает, что когда началась война, то никто не думал, что это будет длится годами. Все думали, что завершится через месяц-два. В Украине формировались добровольческие батальоны, друзья Оксаны успели побывать на Востоке. Она поняла, что тоже должна попасть туда.

"Друзья и родные знали, что если я надумала идти на фронт, то точно туда пойду, и нет смысла меня отговаривать. В конце концов, меня ничего не держало, я ни от кого не зависела", – сказала ветеранка.



Оксана Романив пошла на фронт добровольцем / Фото из архива Оксаны Романив

"Я офицер запаса, у меня закончена военная кафедра. Поэтому сначала пошла в военкомат. С работы уволиться не могла, потому что по распределению должна была отработать 3 года. Мучила военкомат больше двух месяцев. Они удивлялись, скептически относились. Спрашивали моих знакомых, "нормальная" ли я и зачем мне эта война", – объяснила Оксана.

После поисков, в сентябре 2014 года, в новостях женщина увидела, что создают добровольческий батальон из гражданских медиков как вторичное звено медицины катастроф для командировки в зону АТО. Подумала, что это ее шанс, взяла за свой счет отпуск и поехала на тренировку в Киев. Уже в декабре 2014 года первый раз с командой отправилась на Восток.

"Это был пробный этап, на две недели в Курахово, работали на базе местной ЦРБ", – отметила Оксана.

Коллеги тоже пошли на войну

Первым на фронт из больницы в Хмельницкой области, где Оксана работала, поехал семейный врач, потом она, впоследствии – заведующий подстанции скорой.

"Еще пошел мой главный врач. Мы с ним даже встретились там в начале 2015 года, работали в одном секторе. В вооруженных силах было трудно с обеспечением, им дали палатки, форму, термобелье советского образца, как во Второй мировой, старый УАЗик, на котором никого нельзя было нормально довезти, а я уже была месяц на фронте, все знала, медикаментов подвезла, у нас было много", – рассказала врач.



Оксана оказывала медицинскую помощь / Фото из архива 24 канала

"Он замечательный хирург. Стал главным врачом в молодом возрасте. Говорил, что к нему постоянно приходят мамы и просят за своих детей. Чтобы этого не слушать, пошел сам по мобилизации добровольцем", – добавила она.

"Это конвейер, и все с тяжелыми ранениями"

Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова начал работу, когда был выход из Дебальцева. Врачи приехали в тогдашний Артемовск, а сейчас Бахмут. Оксана в те дни работала и как врач-терапевт, и как операционная медсестра. Вспоминает, что им очень не хватало рук.

Прооперировали 97 бойцов за день на операционных столах. Это очень много, поверьте. Это просто поток, это конвейер, и все с тяжелыми ранениями,

– рассказала врач.

Она объяснила, что врачи-травматологи к такой работе привыкли, потому что они оперируют политравму и в гражданской жизни, просто не в таком количестве, это очень тяжело физически.

"Мы зашли в 8 утра в операционную и примерно в 18 вечера вышли покурить и попить воды", – отметила Оксана.

По ее словам, не хватало "узких" специалистов, например, нейрохирургов. В ротации ПДМШ был сосудистый хирург. Он привез с собой сосудистые протезы и этим спас минимум четырех бойцов с ранениями бедренной артерии от ампутации.



На войне не хватало узкопрофильных специалистов / Фото из архива Оксаны Романив

В целом в подразделении в каждой ротации было 20 – 30 человек, преимущественно врачей. Также фельдшеры, водители, люди без медицинского образования, которые проходили подготовку как парамедики.

"В марте 2015 года наша хирургическая бригада начала работать в железнодорожной больнице Попасной, которая была в 200 метрах от последнего блокпоста, ту часть города постоянно обстреливали. Из местных врачей осталось трое человек, к ним присоединились мы, через месяц или два там также начали работать военные", – вспомнила Оксана.

От врача до командира подразделения

"Так случилось, что у нас произошел разлом в команде и тогдашний командир перестал работать с ПДМШ в мае 2015 года. Мне предложили занять его пост, так как я была в команде с самого начала и уже имела административный опыт. Это было трудное решение – согласиться, взять ответственность. У нас тогда работали 2 медицинских группы на Светлодарской дуге, а также в госпиталях Артемовска и Попасной вместе с военными, мы оказывали медицинскую помощь как военным, так и гражданскому населению", – рассказала женщина.



ПМДШ оказывал медицинскую помощь и на линии разграничения / Фото из архива Оксаны Романив

Она отметила, что административная работа не была легкой: постоянно была на связи с начмедами подразделений и сектора, представителями службы безопасности, заведующий по эвакуации звонил с 5 утра, когда надо было везти раненых в Харьков, а у ПДМШ были скорые, оборудованные кислородом, часто проводили эвакуации тяжелых больных.

"То, что я женщина и я руководитель, воспринимали нормально. Ты командир, значит, на это есть основания. С начала войны на фронте было много женщин – и мужчины понимали, что женщины выполняют ту же работу", – рассказала ветеран.

"По документам нас там не было"

Оксана рассказала, что госпиталь работал полулегально. К примеру, когда открывали мобильный госпиталь в Часовом Яре, у военных не хватало персонала. Поэтому попросили присоединиться медиков ПДМШ, который обеспечил и 50% персонала, и предоставил больнице рентген-аппарат, аппарат УЗИ.

Однако, по словам Оксаны, формировать приказы по привлечению гражданских лиц военные отказывались: было указание сверху.

Максимум благодарности выписывали, поэтому медики не могли получить статус участников боевых действий, хотя работали наравне с военными, выполняли боевые задания на нуле в составе боевых подразделений ВСУ,

– рассказала ветеран.

"Война – это как параллельная реальность"

Оксана вспомнила, что в целом была на фронте 9 месяцев, но к гражданской жизни возвращалась быстро. Сразу после войны попала в реабилитационный лагерь для ветеранов на арт-хуторе Обирок. Теперь приезжает туда каждое лето.

"Вспоминаю, как заставляла себя бегать в лесу, потому что если очень долго себя учишь, что везде "растяжки", то даже если ты на Обирке – мозг паникует. Ты бежишь и смеешься, ты бежишь, чтобы не бояться, потому что у тебя уже настолько рефлекс, что вот здесь асфальт, а там деревья, трава и "растяжки", – рассказала ветеран.

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Потом начала искать пути, как можно работать в Киеве, потому что вернуться в родной Львов шансов почти не было. Оформила документы через Министерство здравоохранения, чтобы перевестись в Киевскую больницу скорой помощи.

Вся бюрократическая волокита длилась больше месяца, женщина уже рассматривала варианты службы по контракту, когда завязались отношения с теперешним мужем. Он тоже львовянин. Говорит, что работа в Киеве устроилась, а жизнь – нет, поэтому примерно год дважды в неделю ездила в столицу и обратно на дежурство. Подсчитала, что преодолела за год 110 тысяч километров.

"Из войны трудно выйти. Это как параллельная реальность. Нигде не чувствовала себя настолько нужной и сильной, настолько своей, как там. В принципе прошлое – это то, что меня держит. В трудные моменты вспоминаю, что я уже везде была, это стабилизирует", – рассказывает женщина.



Женщина быстро вернулась к мирной жизни / Фото из архива Оксаны Романив

Оксана отмечает, что всегда готова к войне: имеет дома 2 бронежилета, форму, медицину. Говорит, что уверена, что когда-нибудь свое довоюет.

Одно дело – участвовать в активных боях, а другое, – когда тлеющий процесс, как в Приднестровье, может длиться десятилетиями,

– отметила ветеранка.

"Общество не хочет слышать о войне. Сегодня это уже просто обыденность, цифры в утренних новостях. Люди не чувствуют опасности. У нас на восьмом году войны не все умеют оказывать первую медицинскую помощь или знают, где ближайшее от них бомбоубежище", – добавила ветеран.

24 канал благодарит защитников за мирное небо. Мы гордимся и восхищаемся вами. Слава Украине! Героям Слава!