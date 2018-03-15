Военный покончил с собой на Полтавщине: детали
25-летний солдат одной из воинских частей Миргорода, что в Полтавской области, застрелился. От серьезного огнестрельного ранения контрактник умер.
Об этом сообщили в пресс-службе Миргородского отдела полиции ГУНП в Полтавской области. Инцидент произошел в ночь на 15-е марта, около 2:00.
"На месте происшествия следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы", – говорится в сообщении.
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