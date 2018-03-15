Військовий наклав на себе руки на Полтавщині: деталі

25-річний солдата однієї з військових частин Миргорода, що у Полтавській області, застрелився. Від серйозного вогнепального поранення контрактник помер.

Про це повідомили у прес-службі Миргородського відділу поліції ГУНП у Полтавській області. Інцидент стався в ніч на 15-те березня, близько 02:00.

"На місці події слідчі встановили, що під час несення служби від вогнепального поранення загинув 25-річний військовослужбовець контрактної служби", – йдеться у повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією "Умисне вбивство". Одна з версій – самогубство. Та правоохоронці перевіряють усі можливі версії та встановлюють усі обставини та причини трагедії.