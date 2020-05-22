На Волыни людей отправляли в трудовое рабство за границу: шокирующие детали

Двое жителей Волынской области в течение 2019 – 2020 годов вербовали и отправляли людей в трудовое рабство в Польшу.

Правоохоронці вже провели обшуки у помешканнях та транспортних засобах фігурантів, пресслужба Нацполіції.

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Вони вилучили речові докази: мобільні телефони, транспортний засіб, приблизно 4 кілограми бурштину-сирцю, речовину рослинного походження, схожу на марихуану, а також предмет, схожий на пістолет.

Речові докази, вилучені у зловмисників / Фото Нацполіції



Під час обшуків вилучили предмет, схожий на пістолет / Фото Нацполіції

Зловмисники знаходили людей, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Їм обіцяли хороші умови проживання та гідну оплату на роботі у Польщі.

Коли потерпілі приїжджали до місця роботи, їх очікували зовсім інші умови. У тих, хто працював на електростанції, наприклад, не було спеціального одягу, засобів захисту, спорядження чи допусків. Робота виявилася нелегальною, українців переховували від польських правоохоронців.

На Волині людей відправляли у трудове рабство / Фото Нацполіції

Впродовж тривалого періоду потерпілі безоплатно працювали на роботах, небезпечних для життя та здоров'я. Ба більше, жити їм доводилося у жахливих умовах. Грошову винагороду натомість отримували зловмисники. Крім цього, їм платили за кожного працівника, якого вони привезли.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за статтею "торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини". Вирішується питання щодо оголошення підозр за скоєні злочини.