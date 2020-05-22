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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

На Волині людей відправляли у трудове рабство за кордон: шокуючі деталі

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Фото з місця обшуків
Фото з місця обшуків / npu.gov.ua

Двоє мешканців Волинської області протягом 2019 – 2020 років вербували та відпраляли людей на трудове рабство до Польщі.

Правоохоронці вже провели обшуки у помешканнях та транспортних засобах фігурантів, пресслужба Нацполіції.

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Вони вилучили речові докази: мобільні телефони, транспортний засіб, приблизно 4 кілограми бурштину-сирцю, речовину рослинного походження, схожу на марихуану, а також предмет, схожий на пістолет.

Речові докази

Речові докази, вилучені у зловмисників / Фото Нацполіції

Речові докази

Під час обшуків вилучили предмет, схожий на пістолет / Фото Нацполіції

Зловмисники знаходили людей, які перебувають у скрутному матеріальному становищі. Їм обіцяли хороші умови проживання та гідну оплату на роботі у Польщі.

Коли потерпілі приїжджали до місця роботи, їх очікували зовсім інші умови. У тих, хто працював на електростанції, наприклад, не було спеціального одягу, засобів захисту, спорядження чи допусків. Робота виявилася нелегальною, українців переховували від польських правоохоронців.

Трудове рабство

На Волині людей відправляли у трудове рабство / Фото Нацполіції

Впродовж тривалого періоду потерпілі безоплатно працювали на роботах, небезпечних для життя та здоров'я. Ба більше, жити їм доводилося у жахливих умовах. Грошову винагороду натомість отримували зловмисники. Крім цього, їм платили за кожного працівника, якого вони привезли.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за статтею "торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини". Вирішується питання щодо оголошення підозр за скоєні злочини.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України Трудове рабство Новини Польщі Волинь
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