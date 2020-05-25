На Волыни мужчина насиловал своего крестника и продавал порно в интернете

28-летний мужчина неоднократно насиловал своего 13-летнего крестника и снимал это на камеру. Видео он продавал в интернете и получал за кадры детского порно деньги.

Мужчину арестовали на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры.

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Как сообщила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежда Максимец, мужчина насиловал своего крестника, пользуясь его доверием. Весь процесс он снимал на видео и продавал в интернете.

В то же время пока нет информации относительно родителей мальчика и того, знали ли они ранее про совершенные преступления против их сына.

Во время обыска на изъятых компьютере и телефоне нашли порно с участием мальчика.

На компьютере сохранились доказательства педофилии / Фото Киевской прокуратуры

По ходатайству Киевской местной прокуратуры мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мужчине грозит от 10 до 12 лет за решеткой. Кроме того, сейчас устанавливают других причастных к этому преступлению.