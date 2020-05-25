На Волині чоловік ґвалтував свого похресника і продавав порно в інтернеті
28-річний чоловік неодноразово ґвалтував свого 13-річного похресника і знімав це на камеру. Відео він продавав в інтернеті і отримував за кадри дитячого порно гроші.
Чоловіка заарештували на дві місяці без права внесення застави. Про це повідомили у пресслужбі Київської прокуратури.
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Як повідомила речниця Київської прокуратури Надія Максимець, чоловік ґвалтував свого похресника, користуючись його довірою. Увесь процесь він знімав на відео та продавав в інтернеті.
Водночас поки немає інформації щодо батьків хлопчика та того, чи знали вони раніше скоєні злочини проти їхнього сина.
Під час обшуку на вилучених комп’ютері і телефоні знайшли порно за участі хлопчика.
На комп'ютері збереглися докази педофілії / Фото Київської прокуратури
За клопотанням Київської місцевої прокуратури чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Чоловікові загрожує від 10 до 12 років за ґратами. Окрім того, наразі встановлюють інших причетних до цього злочину.