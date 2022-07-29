Такое заверение озвучил Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение за 29 июля .

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Каждый убийца и палач будет отвечать

Глава государства подчеркнул, что "география, время, границы, стены не остановят справедливое возмездие, которое ждет всех оккупантов. Это касается как убийц, так и каждого из их руководителей.

Каждый оккупант, которій издевается над украинцами, который пытает, убивает, должен знать, что возмездие за это будет. Даже если кто-то из российских убийц надеется, что их якобы не привлекут к ответственности, что они якобы где-нибудь скроются, пусть знают – они будут отвечать в любом случае,

– сказал президент.

Об этом говорилось, поскольку накануне он заслушал доклады об ударе оккупантов в Оленовке Донецкой области. Президент подчеркнул, что убийство 50 пленных было сознательным российским военным преступлением.