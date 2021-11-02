В рамках одного из таких форумов в 1997 году был подписан Киотский протокол, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу. В 2015 году его заменили Парижским климатическим соглашением с более амбициозными целями.

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Оно предусматривало обязательство стран сдерживать потепление климата на уровне не более чем 1,5 градуса по Цельсию.

Отметим! В 2020 году лидеры государств обсудили достигнутые результаты, но этому помешала пандемия COVID-19 и встречу перенесли на год.

"Никто из нас не недооценивает стоящих перед нами вызовов. История показала, когда народы объединяются перед общими угрозами, появляется надежда", – отметила королева Великобритании Елизавета II.

В то же время, подсчеты международных экспертов показывают, что надежды мало. Правительства так и не смогли достичь целей Парижского климатического соглашения.

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По оценке специалистов климатической программы ООН, к середине века наша планета прогреется на 2,7 градуса по Цельсию, если немедленно не принять меры по ограничению выбросов в атмосферу. А с этим серьезные проблемы.

Не все правительства готовы действовать жестко, потому что это требует сокращения рабочих мест на грязных производствах и инвестициях в зеленые технологии. Тормозят процесс и одни из самых больших загрязнителей воздуха:

Китай;

Австралия.

Последняя не готова закрывать собственные угольные шахты. В то же время в Поднебесной не готовы отказаться от его использования для производства электроэнергии.

Кстати говоря! Представители правительственных организаций Китая и Австралии даже обращались к специалистам ООН, которые готовили доклад о климатических изменениях к саммиту, чтобы они уменьшили влияние ископаемого топлива на глобальное потепление.

"Эти 6 лет после подписания Парижского климатического соглашения были самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений", – отметил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Наша зависимость от ископаемого топлива ставит человечество на грань катастрофы. Перед нами стоит важный выбор: либо мы остановим климатические изменения, либо они остановят нас. Антониу Гутерреш Генсек ООН

Эти изменения уже рядом с нами. Германия в 2021 году пережила одно из самых масштабных подтоплений за всю историю. Турция и Греция летом столкнулись с угрожающими пожарами.

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Война не улучшает климатическую ситуацию

Не способствуют улучшению климатической ситуации и войны. Ярким примером ухудшения состояния окружающей среды из-за агрессивной внешней политики стали оккупированные украинский Крым и Донбасс. Об этом участникам конференции напомнил Владимир Зеленский.

В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не выполнили, а планета получила 2 экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил: "Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой России. А на части Донбасса затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды и все это сейчас. Это общая угроза всему миру".

Промышленные предприятия не хотят отказываться от угля

Не только внешние враги вредят окружающей среде в Украине. Крупные украинские промышленные предприятия не готовы отказаться от более дешевого угля, равно как и тепловые электростанции.

Справка. По данным ВОЗ, украинские ТЭС выбрасывают в атмосферу почти 600 тысяч тонн сернистого газа ежегодно, что гораздо больше, чем все европейские ТЭС вместе взятые.

Это стало причиной того, что Украина – лидер в Европе по смертности от болезней, вызванных плохим качеством воздуха. У нас этот показатель составляет 2,5 тысячи на 100 тысяч жителей. Есть серьезные проблемы и с качеством воды.

Ситуацию значительно усугубляет постоянное загрязнение водных запасов: это промышленные выбросы;

загрязнение коммунальными предприятиями;

даже использование населением моющих средств с фосфатами, после которых невозможно очистить воду. Наши очистные сооружения давно нуждаются в модернизации и обновлении, чтобы решать проблемы с загрязнением воды. Евгения Засядько Эксперт ОО "Экодия"

Для перехода на зеленые технологии Украине по разным оценкам нужно до одного триллиона долларов. А углеродно-нейтральной наша страна сможет стать не раньше 2060 года.