В рамках одного из таких форумов в 1997 году был подписан Киотский протокол, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу. В 2015 году его заменили Парижским климатическим соглашением с более амбициозными целями.
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Оно предусматривало обязательство стран сдерживать потепление климата на уровне не более чем 1,5 градуса по Цельсию.
"Никто из нас не недооценивает стоящих перед нами вызовов. История показала, когда народы объединяются перед общими угрозами, появляется надежда", – отметила королева Великобритании Елизавета II.
В то же время, подсчеты международных экспертов показывают, что надежды мало. Правительства так и не смогли достичь целей Парижского климатического соглашения.
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По оценке специалистов климатической программы ООН, к середине века наша планета прогреется на 2,7 градуса по Цельсию, если немедленно не принять меры по ограничению выбросов в атмосферу. А с этим серьезные проблемы.
Не все правительства готовы действовать жестко, потому что это требует сокращения рабочих мест на грязных производствах и инвестициях в зеленые технологии. Тормозят процесс и одни из самых больших загрязнителей воздуха:
- Китай;
- Австралия.
Последняя не готова закрывать собственные угольные шахты. В то же время в Поднебесной не готовы отказаться от его использования для производства электроэнергии.
"Эти 6 лет после подписания Парижского климатического соглашения были самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений", – отметил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Наша зависимость от ископаемого топлива ставит человечество на грань катастрофы. Перед нами стоит важный выбор: либо мы остановим климатические изменения, либо они остановят нас.
Эти изменения уже рядом с нами. Германия в 2021 году пережила одно из самых масштабных подтоплений за всю историю. Турция и Греция летом столкнулись с угрожающими пожарами.
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Война не улучшает климатическую ситуацию
Не способствуют улучшению климатической ситуации и войны. Ярким примером ухудшения состояния окружающей среды из-за агрессивной внешней политики стали оккупированные украинский Крым и Донбасс. Об этом участникам конференции напомнил Владимир Зеленский.
В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не выполнили, а планета получила 2 экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил: "Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой России. А на части Донбасса затопление шахт, деградация почвы, нехватка питьевой воды и все это сейчас. Это общая угроза всему миру".
Промышленные предприятия не хотят отказываться от угля
Не только внешние враги вредят окружающей среде в Украине. Крупные украинские промышленные предприятия не готовы отказаться от более дешевого угля, равно как и тепловые электростанции.
Это стало причиной того, что Украина – лидер в Европе по смертности от болезней, вызванных плохим качеством воздуха. У нас этот показатель составляет 2,5 тысячи на 100 тысяч жителей. Есть серьезные проблемы и с качеством воды.
Ситуацию значительно усугубляет постоянное загрязнение водных запасов:
- это промышленные выбросы;
- загрязнение коммунальными предприятиями;
- даже использование населением моющих средств с фосфатами, после которых невозможно очистить воду.
Наши очистные сооружения давно нуждаются в модернизации и обновлении, чтобы решать проблемы с загрязнением воды.
Для перехода на зеленые технологии Украине по разным оценкам нужно до одного триллиона долларов. А углеродно-нейтральной наша страна сможет стать не раньше 2060 года.