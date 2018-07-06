Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"

Где можно было увидеть голую женщину в ранние девяностые? Под матрасом кровати, на чердаке, на дне коробок с разным хламом. Словом, там, где прятали первую эротическую прессу с эротическими публикациями. "Пан плюс пани" – именно так называлась первая украинская газета об этом. Ее зачитывали до дыр, а некоторые и до мозолей.

Трудно поверить, но секс Украине напечатала целомудренная и консервативная Галичина. Город рождения газеты "Пан плюс пани" – Тернополь.

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"В 39-м году в Тернополе существовало 30 официально зарегистрированных борделей. За ними наблюдала полиция, медики, (бордели – 24 канал) платили налоги", – рассказал главный редактор "Пан + Пани" (1993-1996 годы) Владимир Андриишин.

Сексуальная обстановка в ранние 90-е была критической. Секса все еще не было, но люди уже хотели.

В СССР много чего не было – секса, колбасы. Но из-под прилавка "по блату" можно было получить и то, и другое,

– сказал главный редактор "Пан + Пани" (1996-1998 годы) Вадим Дышкант.

В Тернополе в 1992 году решили секс людям дать, по доброй советской традиции, завернув его в газету. Порядочную политическую газету "Заповит" решили закрыть и на ее развалинах создали новое издание "Пан + Пани".

Как следствие – огромные тиражи и всенародная популярность. Посеянное эротическое зерно быстро проросло даже за пределами Украины.

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